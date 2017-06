CAMPEAU (POULIOT), Pauline



À Montréal, le 19 juin 2017, à l’âge de 91 ans, est décédée Madame Pauline Pouliot, épouse de feu Monsieur Charles Campeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Francine), Sylvie, Élise (Éric), ses petits-enfants: Laurence (Luc) et Charlotte, de même que son frère Roland (Huguette), ses soeurs Denise, Pierrette, Yolande et de nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Sa famille vous invite à venir célébrer sa vie le dimanche 2 juillet de 13h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, (Québec) H4N 2N6 Salon C.Vos témoignages de sympathie peuvent s’exprimer par le biais de dons à la Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.