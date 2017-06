BROSSARD, Suzanne



Suzanne nous a quittés paisiblement, à l'âge de 78 ans, entourée de ses proches.Fille de feu Jeanne Lamarche et feu Charles Brossard, elle laisse dans le deuil ses trois filles Christiane (Jean-Pierre), Louise et Marie-Hélène (André), sa soeur Hélène, son frère Claude, ses petits-enfants Léa, Cloé et Sara, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de travail.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juin de 18h à 21h au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9514-279-6540Un service en sa mémoire se tiendra le samedi 1er juillet à 11h en la chapelle du complexe suivi d’une réception.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Champlain pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du cancer du sein du Québec https://rubanrose.org/ ou à la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun http://champlain-manoir.org/ seraient appréciés.