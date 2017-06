MIGNEAULT, Réginald



À Montréal, le 24 juin, à l’âge de 73 ans et 7 mois, est décédé Réginald Migneault, époux de Ginette Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nancy (Pierre), son fils Luc (Isabelle), ses petits-fils Antoine, Vincent et Olivier, sa belle-mère Marie Gauvin, ses soeurs Pauline, Denise, Claude, Francine, Lucie, Joan et Josée, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 30 juin de 19h à 21h et le samedi 1er juillet dès 9h30. Une célébration commémorative sera célébrée au même endroit samedi le 1er juillet à 12h30.Des dons à la Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs du Pavillon Rosemont pour son dévouement.