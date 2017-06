TRENTO, Libero



À Montréal, le mercredi 14 juin 2017 est décédé, à l'âge de 80 ans, Libero Trento, époux de Lucienne Trudel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Nerina (feu G. Manin), son beau-frère Rino (feu Bruna), ses nièces Nadia, Suzana, Lorina et leurs conjoints ainsi que son beau-frère Maurice Trudel (feu Thérèse), sa belle-soeur Aline (feu Robert), ses neveux, nièces et amis.De plus, des remerciements vont à l'équipe de soins du 5e étage de l'hôpital Santa Cabrini.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 1er juillet dès midi. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.