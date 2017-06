BÉLANGER, Léanne



À Terrebonne, le 24 juin 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Léanne Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pauline, Sylvain et feu Nancy, ses petits-enfants Valérie, Danick, Dylen, son arrière-petite-fille Elsie, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h au salon.