BERGERON (née Huot), Lise



Subitement, le 24 juin, à l’âge de 80 ans, est décédée Mme Lise Huot, épouse de Réal Bergeron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (François), Micheline (Marc), Sylvain (Diane), Murielle (Bernard), Normand (Louise), Manon (Denis), Gaétan (Linda), Yves (Marianne) et Benoit (Lili), ses dix-huit petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants, ses frères et ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée au complexe:le samedi 1er juillet dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au salon même.