BOUCHARD, Albert



À Sherbrooke, le 23 juin 2017, est décédé à l’âge de 68 ans, M. Albert Bouchard, époux de feu Claudette Giard, demeurant à Richmond.M. Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane, Sylvain (Josée), Rachel (John) et Chantal (Albert), ses petits-enfants: Danika, Gabrielle, Miguël, Matthieu, Ariane, Cassandre, Josiane, Carolane, Maëva, Esteban et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants: Derek, Léa, Leyna et Noah, son frère Jean-Guy (Lorraine), ses beaux-frères et belles-soeurs: Micheline, Jean (Ginette), Michel (Mireille), ses neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.M. Bouchard repose au:4430 RUE PRINCIPALEST-CYRILLE DE WENDOVERsamedi le 1er juillet de 9h30 à 13h30. Les funérailles suivront à 14h en l’église de St-Cyrille de Wendover et de là au crématorium Yves Houle.Des dons à la Fondation des Canadiens pour l’enfance seraient appréciés.Tél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881 www.yveshoule.com