ROBITAILLE, Monique née Côté



Le 21 juin 2017, à Montréal est décédée Madame Monique Robitaille née Côté, à l'âge de 83 ans, épouse de feu Monsieur Roland Robitaille.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Carine) et Julie, ses petits-enfants Maxime et Amélie, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le 1er juillet de 14h à 17h et de 19h à 20h suivi d'une réunion de prières dans le salon du complexe:Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence de Soins Palliatifs de l'Ouest de l'Île seraient appréciés.