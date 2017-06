TREMBLAY, Serge



Au CHRDL, le 23 juin 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Serge Tremblay, époux de Mme Rachel De Blois, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies.Le défunt laisse dans le deuil sa soeur Lise Tremblay (Gérard Bouvier), ses beaux-fils Martin Bureau (Lise Richard), Yannick Bureau (Sylvia Zerwinski), sa belle-soeur Sylvie Mathurin (feu Jean-René Tremblay), ses beaux-frères Jean-Claude De Blois (Claire Daou), Joes De Blois (Rosa Elena Neira), son grand ami Claude Lacasse (Manon Boisvert) et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 2 juillet 2017 de 13h à 15h au:NOTRE-DAME-DES-PRAIRIESUne liturgie de la Parole aura lieu à 15h, en la chapelle du Complexe Funéraire Lachance Inc.