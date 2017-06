HOGUE, Normand



Subitement le 23 juin 2017, est décédé monsieur Normand Hogue, à l’âge de 75 ans. Il était le conjoint de Johanne Beauregard demeurant à Saint-Hyacinthe.Outre sa conjointe, le défunt laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude Hogue. Il était le frère de: Simone (Michel Paradis), Michel (feu Diane Dulong) et feu Jocelyne (Louis Leblanc). Lui survivent également ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de monsieur Hogue recevra les condoléances, le jeudi 29 juin 2017 à 9h, au:450-774-6417 www.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 11h en la chapelle du Mausolée, suivie de l’inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d’Assise de Montréal.