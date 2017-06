BOURDEAU, Jean-Denis



À Montréal, le 21 juin, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Denis Bourdeau, époux de Mme Jeannine Surprenant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Régis), Pierre, François (Manon), Alain, Jean (Carole) et Sylvain (Caroline), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur et ses frères, ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le samedi 1er juillet dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h30 au même endroit.