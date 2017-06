DANIS GADBOIS, Monique



À Montréal, le 23 juin 2017, à l’âge de 79 ans, est décédée Mme Monique Danis, épouse de Michel Gadbois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Eric (Geneviève), Josée (Eric) et Karine, ses petits-enfants Ariane, Alexis, Marilou et Emile, son frère Germain, sa soeur Claudette (Claude) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:vendredi le 30 juin de 14h à 18h30, suivi d’une cérémonie religieuse au salon même à 18h30.