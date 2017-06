Bientôt, sur votre cellulaire...

Quelque chose me dit que je ne serais pas le seul à les télécharger si jamais elles voyaient le jour...

Les temps changent de plus en plus vite. Idem pour le langage.

Prenez les gens de 70 ans et plus. Avant on disait « vieux ». Puis « personnes âgées ». Puis « âge d’or ». Puis « aînés ».