Brooke Henderson à la défense de son titre

Ariya Jutanurgan, Brooke Henderson, Lydia Ko, So Yeon Ryu et Lexi Thompson se lancent à l’assaut du club de golf Olympia Fields, dans la région de Chicago, dès jeudi. Henderson tentera de défendre avec fermeté son titre du Championnat féminin KPMG de la PGA.

La Canadienne l’avait emporté avec panache l’an dernier en défaisant Ko en prolongation pour mettre la main sur son premier titre majeur en carrière à l’âge de 18 ans. Avec la compétition féroce que se livrent les jeunes golfeuses sur le circuit de la LPGA, l’avenir du golf professionnel féminin est prometteur. Henderson se trouve en plein cœur de la lutte.

« Notre sport gagne de la force chaque semaine, a témoigné la golfeuse qui a gagné le titre de l’athlète de l’année au Canada en 2016 en marge du second tournoi majeur de la saison. Les joueuses ne cessent de s’améliorer. »

Celle-ci défendra sa couronne sur un redoutable parcours de championnat à normale 71 long de 6588 verges. Ce club privé en banlieue de Chicago a reçu l’Omnium des États-Unis en 2003 et 1928 en plus du Championnat de la PGA en 1961 et 1925. Les séniors y ont également disputé l’Omnium américain en 1997.

Parcours difficile

Henderson ne s’attend donc pas à des pointages très bas. « C’est un parcours très difficile, surtout quand le vent se lève. Je crois qu’on appelle Chicago la Ville des Vents pour une raison, a-t-elle plaisanté. Pour avoir du succès ici, il faut jouer de façon très solide en ramenant des cartes avec quelques coups sous la normale chaque jour. Si je réussis à y arriver, je crois avoir des chances de défendre mon titre avec succès. »

Elle devra se méfier des Asiatiques Ariya Jutanurgan et So Yeon Ryu. Après sa victoire à la Classique Meijer LPGA il y a deux semaines, Henderson a vu Yeon Ryu remporter le Championnat Wal-Mart le week-end dernier. Cette victoire a d’ailleurs permis à la Sud-Coréenne de ravir le premier rang mondial à Jutanurgan.

« Je vis un véritable rêve. Je n’en crois toujours pas mes yeux, a réagi celle qui a raflé le premier tournoi majeur de la saison, l’ANA Inspiration, au début avril. En étant au troisième rang mondial, j’estimais que j’étais encore loin de la tête. »

En ayant subi le couperet à neuf de ses 13 tournois cette saison, la Québécoise Maude-Aimée LeBlanc ne s’est pas qualifiée à ce deuxième événement majeur.

Les autres tournois de la semaine

PGA

Tournoi national Quicken Loans, TPC Potomac, Maryland

PGA d’Europe

101e Omnium de France, Golf National, Paris

PGA du Canada

Championnat Financière Liberté 55, club de golf Highland, London, Ontario

Symetra

Classique Cullymore, club de golf Cullymore, Stanwood, Michigan

Dans le calepin...

La jeune golfeuse du Mirage, Audrey Paradis, a réalisé un véritable tour de force. Elle a réussi à se qualifier pour l’Omnium des États-Unis junior féminin qui aura lieu au club de golf Bonne Valley, à Augusta au Missouri, du 24 au 29 juillet. Les deux premières rondes seront disputées sous le format de partie par coups tandis qu’à partir de la troisième ronde, les golfeuses disputeront des parties par trous.

Valérie Tanguay a remporté la 8e présentation de la Coupe Debbie Savoy Morel remise aux meilleures golfeuses amateurs de la province sur les allées du club de golf Le Mirage. Elle a tout juste devancé Céleste Dao et Katherine Gravel-Coursol. Louise Boivin a remporté les honneurs chez les femmes seniors.

Après Bob Vokey la semaine dernière, ce sera au tour de Pierre Archambault d’entrer au Temple de la renommée de Golf Québec, le 24 août lors d’une soirée au club de golf Kanawaki. M. Archambault a gagné le championnat amateur du Québec en 1972, 1979 et 1987 en plus de ses victoires au Duc de Kent de 1974, au Alexandre de Tunis de 1983 et à l’Omnium printanier de 1987. Avec un club en main, il est un redoutable compétiteur.

Le Québec sera bien représenté aux Jeux du Canada. Le tournoi sera présenté du 8 au 11 août au club de golf Southwood, à Winnipeg. Chez les garçons, Christopher Vandette, de Summerlea, Antoine Roy, des Saules, et Louis-Alexandre Jobin-Colgan ont gagné leur laissez-passer. Ils seront accompagnés de Céleste Dao, de Summerlea, Brigitte Thibault, de Rosemère et Sarah-Ève Rhéaume, du Royal Québec.

Avec une carte de 74 (+2), Claude Huneault, du club de golf Val-Morin, a dominé les 79 golfeurs seniors du circuit régional amateur de Montréal au club de golf Le Champêtre. C’est Hughes Boisvert, de Rivière-Rouge, qui a mérité les grands honneurs chez les hommes avec un excellent pointage de 70.