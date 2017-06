VERVILLE, Tonny



Est décédé subitement le 24 juin 2017, à l’âge de 53 ans et 6 mois, M. Tonny Verville, demeurant à Montréal autrefois de Chicoutimi, fils de Mme Nicole Tremblay et de M. Jean-Noël Verville.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa fille Erika; sa soeur Nancy (Joce Lavoie); ses neveux Jonny et Adam (Julie Bilodeau); ses arrière-petits-neveux Thomas et Grégoire, sa marraine Mme Pauline Perron et son parrain M. Maurice Verville ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera les parents et ami(e)s le samedi 1er juillet 2017 de 11h à 15h, à:COMPLEXE FUNÉRAIRE STE-CLAIRE345, RUE ST-ARMANDCHICOUTIMIUne célébration d'adieu aura lieu le samedi 1er juillet 2017 à 15h à la Chapelle de la 5e saison, Complexe funéraire Ste-Claire. Il a été incinéré et les cendres seront inhumées au cimetière à une date ultérieure.Pour les personnes désireuses d’offrir des dons, une personne bénévole de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, sera présente au salon afin de les recueillir.