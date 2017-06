PERRAS, Guy



Le 17 juin 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé Guy Perras, époux de Andrée Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise-Andrée (Guy Emond), Danielle et Richard, son petit-fils Jean-François Dollan (Janick Caissy) et son arrière-petite-fille Kylie Dollan, ses soeurs Gisèle (Jacques Carpentier), Germaine (Maurice Drouin), Angèle, Pauline (Denis Guimond), Nicole (Raymond Drouin), Huguette ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juin de 19h à 22h et le samedi 1er juillet dès 9h à:LONGUEUIL, Qc, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu samedi à 11h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de soins palliatifs La Source Bleue serait apprécié.