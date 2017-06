DESROSIERS, André



Le 17 juin 2017, à l’âge de 68 ans, est décédé M. André Desrosiers, époux de Mme Andrée Dufresne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François (Sonia Blefari) et Christian (Nathalie Parent), ses petits-enfants Marc, Sébastien et Laurent, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 8 juillet 2017 dès 10h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 14h au salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation PalliAmi du CHUM Notre-Dame ou à la Société de recherche sur le cancer.