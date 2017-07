LÉONARD, Roger



À l’hôpital Anna-Laberge, le 11 juin 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé M. Roger Léonard, de St-Rémi, époux de Mme Lise Dubuc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux soeurs Lise (feu Marius St-Pierre) et Nicole Léonard, ses beaux-frères et belles-soeurs feu Gertrude Dubuc (feu Rosaire Yelle), Gisèle Dubuc (feu Jean Martin), Denis Dubuc (Jeannine Dubuc), Guy Dubuc (Yvette Déniel) et Roland Dubuc (Huguette Inkel), ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:58, RUE PERRASST-RÉMI, QCTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 8 juillet de 13h à 15h. Une célébration d’adieu aura lieu à 15h au même endroit, suivie de la mise en terre au cimetière de St-Isidore.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.