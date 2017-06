THISDALE, Réal



À Montréal, le dimanche 25 juin 2017 est décédé, à l'âge de 85 ans, Réal Thisdale, époux de Lisette Leblanc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Janique (Jacques) et Nathalie (Jude), ses petits-enfants Isabelle (Francis), Laurence (Anthony) et Jeremy (Shanell) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 1er juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.