BOISSY, Guy



À Longueuil, le 23 juin 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé Guy Boissy, époux de Lise LeRoyer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Luc (Sylvie Blain), François (Claudie Jacoby) et Daniel (Brenda Côté), ses petits-enfants Maxime, Claudy, Frédérique, Julien, Tanya et Nikola, son arrière-petite-fille Amy, son frère et ses soeurs: Monique, Michel, Suzanne, Sylvie, autres parents et amis.Les visites et les funérailles auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier de tout coeur le personnel de l’Hôpital Pierre-Boucher.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.