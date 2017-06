GIRARD, née FOUCAULT

Denise



À St-Alphonse de Rodriguez, anciennement de P.A.T., est décédée le 17 juin 2017, Mme Denise Foucault, épouse de feu M. Jean Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Huguette), René (Chantal), Rachelle (feu Normand) et Albert (Carole), ses petits-enfants Cynthia (Martin) et Michaël, ses arrière-petits-enfants Nathan et Elliot, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:vendredi le 30 juin 2017 de 13h à 17h. Une liturgie sera célébrée en la chapelle du complexe à 16h30.