Cinq cinéastes à redécouvrir

Pendant la belle saison, la Cinémathèque québécoise propose de faire découvrir (ou redécouvrir) l’œuvre de 20 grands maîtres du cinéma en présentant cinq films de chacun d’entre eux. Voici cinq des cinéastes qui seront à l’honneur dans ce programme spécial intitulé Le cycle 20 x 5 et qui réunit une centaine de chefs-d’œuvre du 7e art.

Charlie Chaplin

Photo courtoisie

Difficile de passer à côté de ce génie du rire à qui on doit plusieurs des grands classiques du cinéma muet. Parmi les cinq films de Chaplin présentés à la Cinémathèque cet été, on retrouve les incontournables Les Temps modernes et Le Dictateur.