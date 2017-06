Coyotes : «l’équipe pourrait être dissoute», selon un journaliste sportif de l'Arizona

En entrevue avec Scott Ferrall à l’émission Ferrall On The Bench à CBS Sports, le journaliste Bob McManaman a affirmé que les Coyotes de l’Arizona pourraient être dissous après la prochaine saison.

Journaliste sportif pour le Arizona Republic, McManaman croit que de supprimer l’équipe serait la solution la plus tangible aux multiples problèmes de la formation.

«Le problème, c’est que je ne sais plus qui veut de cette équipe. Elle pourrait être dissoute s’ils ne trouvent pas de l’aide rapidement», a-t-il dit au micro de Scott Ferrall.

Questionné sur un possible déménagement des Coyotes, Bob McManaman croit que les possibilités sont plutôt réduites. «Seattle et Portland ne les veulent pas», prétend-il.

Le journaliste croit également que Québec ne serait pas considérée si les Coyotes devaient déménager.

«La ville de Québec n’est pas encore prête à recevoir une équipe [...] alors je suis vraiment sérieux, cette équipe pourrait vraiment disparaître et être remplacée par les Golden Knights de Vegas», a déclaré McManaman. La LNH pourrait donc, selon lui, revenir au format à 30 équipes.

Il nomme aussi au passage les villes de Kansas City et d'Indianapolis qui seraient selon lui des bonnes villes pour recevoir une équipe de hockey.

«C’est pratiquement le moment de s’en aller pour eux. Il leur reste une année à leur bail dans le très bel amphithéâtre de Glendale en Arizona. La ville a décidé qu’elle ne voulait plus faire d’affaires avec l’équipe ce qui veut dire que les Coyotes vont partir de la ville et qu’ils seront vendus à nouveau.»

Le cas Shane Doan

Toujours selon Bob McManaman, l’organisation des Coyotes aurait été plutôt irrespectueuse avec leur ancien capitaine, Shane Doan. Selon le journaliste, ce traitement irrespectueux expliquerait le départ soudain de l’entraineur-chef de la formation, Dave Tippett.

«L’organisation a traité Shane Doan comme de la merde. Ils (les Coyotes) se sont débarrassés de lui pendant une rencontre au restaurant. Il était prêt (Shane Doan) à accepter une diminution de salaire pour rester avec l’équipe.»

Bob McManaman croit que John Chayka, le jeune directeur général des Coyotes de l’Arizona, ne fait pas l’unanimité.

«C’est le directeur-général de 24 ans qui prend toutes les décisions et je ne pense pas que Tippett appréciait ça», a-t-il dit à l’émission Ferrall On The Bench. John Chayka, qui est devenu en 2016 le plus jeune directeur général de l’histoire de la LNH, est plutôt âgé de 28 ans.

Selon Bob McManaman, Shane Doan, qui revêtit l’uniforme des Coyotes depuis 1996, n’a pas digéré la décision de l'équipe.

«La nourriture venait juste d’arriver sur la table quand le directeur général des Coyotes lui a dit qu’il (Shane Doan) ne serait pas de retour avec l’équipe et à ce moment-là, Shane a pris un jambon entier dans ses mains et a pris une énorme bouchée de dedans et est parti de la table avec le jambon dans ses mains», a raconté McManaman.