HANDFIELD, Jacqueline (née Lemoine)

HANDFIELD, Jacqueline

Le 23 juin 2017, à l’âge de 87 ans est décédée Mme Jacqueline Lemoine, épouse de feu M. Thomas Handfield.Elle laisse dans le deuil son fils unique Éric, son frère Denis (Pauline Desroches), ses neveux et nièces, autres parents et amis.Outre son époux, elle rejoint sa soeur Florence et ses frères Roger et Fernand.Un merci tout à fait spécial à une grande dame, Mme Colette Lafond pour tout le support apporté à Mme Jacqueline.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Auteuil, Lavalle samedi 1er juillet 2017 de 12h30 à 15h30. Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle du complexe et de là au cimetière du même endroit.