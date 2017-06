HÉBERT, Raymond



À Saint-Eustache, le 25 juin 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé M. Raymond Hébert.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Sandra), Benoit (Julie), Patrick et Geneviève (Stéphane), ses petits-enfants: Mickaël, Keven, Amélia, William, Mathieu, Kyliam et Lauraly, son frère André, ses nièces et autres parents et amis, notamment Mariette et Rosaire.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une réunion de prières aura lieu samedi à 11h, en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation SERCAN.