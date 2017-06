JALBERT, Réal



Le 25 juin 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Réal Jalbert conjoint de Mme Nicole Jodoin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Martine, ses frères et sa soeur Diane (Jean-Charles), Gaston (Michelle), Serge (Patrice) et François (Sylvie), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 30 juin de 9h30 à 11h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.