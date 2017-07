VILLENEUVE, André



À Huntingdon, le dimanche 25 juin 2017, à l'âge de 79 ans, est décédé André Villeneuve, époux de Lise Dumouchel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Jacinthe) et Marc (Julie), ses petits-enfants Martin (Christelle), Nicolas (Chantal) et Cedric, sa soeur Huguette (Julien), son frère Roch (Christiane) ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces parents et amis. Prédécédé de ses frères Yves (feu Jacqueline), Louis (feu Gisèle) et sa soeur Monique (feu Jean-Pierre).Les funérailles auront lieu le samedi 8 juillet à 11h, en l'église Saint-Joseph de Huntingdon. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h. Inhumation au cimetière St-Joseph de Huntingdon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons aux Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial de Ormstown, 28, rue Gale, Ormstown (Québec) J0S 1K0.www.rodriguemontpetitfils.com