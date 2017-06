MÉNARD-DUFORT, Fleurette



À Granby, le 15 juin 2017, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Fleurette Dufort née Ménard, épouse de M. Charles Édouard Dufort, demeurant à Granby.Outre son époux Charles-Édouard, elle laisse dans le deuil son fils Patrick (Céline); sa petite-fille Gabrielle; ses frères et soeurs: Gilles (Jocelyne), Jean-Pierre (Monique), Mariette (Ghyslain), Yves (Solange), Johanne (Pierre), ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs: Lise, Monique (Gilles), Pierrette, Gilles, Henriette, Ronald (Ginette), Diane (Réjean), neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.L’Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de midi, le samedi 1er juillet 2017 au:60 BOUL. PIE IX, GRANBY, QcTél. 450-777-1414 Télec. 450-777-0999 www.lesieur.ca - info@lesieur.caUn Hommage à la Vie sera célébré le même jour à 14 heures en la chapelle Le Sieur.