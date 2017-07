GRATTON (Leduc), Gilberte



À St-Jérôme, le 24 juin 2017, est décédée à l’âge de 91 ans, Mme Gilberte Gratton, épouse de feu Gérard Leduc.Elle était la mère de feu Gilles (Louise) et la soeur de feu Maurice.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel, Denis (Danielle), Réal (Lilianne), Raymond (Bianca), Gisèle (Michel), Diane (Louis) et Serge (Suzanne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Yvonne, Lucia, Laurette, Fernande, Mariette et son frère Jean-Jacques, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juin 2017 de 19h à 22h et le samedi 1er juillet 2017 de 9h à 11h au salon de la400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔMEwww.maisontrudel.comLes funérailles auront lieu le samedi 1er juillet 2017 à 11h en l’église Ste-Paule et de là au crématorium de St-Jérôme.Sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence Accueil Au Toit Bleu (Prévost) pour les bons soins reçus.