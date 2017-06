Hors norme pour la ville, mais appréciée des handicapés

Un propriétaire de bars de Montréal conteste les normes de l’arrondissement Ville-Marie qui le force à rendre son restaurant inaccessible aux gens à mobilité réduite à partir de sa terrasse.

La terrasse du bar Renard situé sur la rue Saint-Catherine Est dépasse de 4 pouces la hauteur permise par le règlement de l’arrondissement qui demande d’abaisser la structure ou de la démolir d’ici le 6 juillet.

La réglementation précise que la hauteur d’une terrasse ne devrait pas être supérieure à 2 pouces de plus que le trottoir.



Le copropriétaire du bar, Marc-Antoine Coulombe, soutient que s’il réduit la hauteur de sa terrasse, les personnes en fauteuil roulant qui la fréquentent ne pourront plus se rendre à l’intérieur de l’établissement pour se rendre au bar ou aux toilettes.



«Qu’est-ce qui est plus important pour nous entre 6 pouces de hauteur et l’accessibilité pour tous,» s’offusque-t-il.

Non conforme au plan

L’arrondissement reproche aussi au commerçant d’avoir construit une rampe d’accès entre la rue et la terrasse trop abrupte pour être conforme aux normes d’accessibilité universelle.

«Il est à noter que si le demandeur avait respecté le plan autorisé par l'arrondissement, il aurait respecté les normes d’accessibilité universelle,» a aussi expliqué la responsable des communications de l’arrondissement Anik de Repentigny par courriel.

M. Coulombe admet avoir modifié le plan de la terrasse après que celui-ci ait été accepté par la ville, mais seulement lorsqu’il a réalisé que le plan original ne permettait pas aux personnes à mobilité réduite d’accéder au bar et ses toilettes à partir de la terrasse.



La présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), Linda Gauthier, se porte à la défense du Renard.



«La ville déroge [de ses règlements] pour des choses bien pires que ça [...], ce n’est pas la mer à boire,» soutient Mme Gauthier.

Elle déplore que l’arrondissement préfère nuire à un endroit accessible pour des raisons d’urbanisme, alors qu’il n’y a pas assez d’établissements qui facilitent l’accès aux personnes à mobilité réduite.



«Ils veulent avoir préséance sur l’inclusion sociale,» résume Mme Gauthier.



En réponse à l’ultimatum de l’arrondissement, le bar a lancé une pétition et organise un événement-bénéfice au profit du RAPLIQ lundi prochain.

« On est absolument contre ça, on veut garder notre terrasse accessible et donc, aux grands maux les grands moyens, » résume M. Coulombe.