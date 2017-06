Je sors, je reste

Week-end du 29 juin au 3 juillet 2017

JE SORS :

- CONCERT

Karim Ouellet: la Fête du Canada, édition 350e de Lachine

Photo courtoisie

À l’occasion du 350e anniversaire de l’arrondissement de Lachine et de la Fête du Canada, le chanteur Karim Ouellet donnera un concert coloré et rassembleur. Ses mélodies connues dans la grande francophonie, aux accents pop et soul, en feront chanter et danser plusieurs. *Samedi à 20h30, au parc de la Marina d’escale, à Lachine

- ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Fête du Canada: spécial 150e

Photo courtoisie

De nombreuses activités gratuites auront lieu au Vieux-Port de Montréal, à l’occasion de la fête du Canada et du 150e anniversaire de la fondation du pays. Un Village du 150e sera installé. Il y aura des expositions, des jeux, des ateliers, des animations et bien sûr des spectacles sur scène. On y prévoit en fin de soirée, les traditionnels feux d’artifice. * Samedi à 11h, au Vieux-Port de Montréal

- FESTIVAL

Festival d’Orgue de Montréal

Photo courtoisie

Le Festival d’Orgue de Montréal lance le coup d’envoi, la journée même de la fête du Canada, pour sept jours de concerts privés et publics. Des activités, des ateliers et des séances de réseautage sont aussi prévus. Cet événement est le plus grand rassemblement d’organistes au Canada et réunit les meilleurs musiciens dans le monde. *Samedi à 17h, à la Place d’Armes (pour un spectacle extérieur de trois heures)

- ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Fête des boîtes avec l’Escouade 3M

Photo courtoisie

L’Escouade 3M récidive encore cette année avec la Fête des boîtes, en distribuant des trousses de déménagement, un peu partout dans les rues de Montréal. Soyez aux aguets, car les patrouilleurs 3M seront accompagnés aussi de la designer intérieure Émilie Cerretti, qui choisira au hasard de transformer une pièce de votre nouvelle demeure. *Débute samedi à 8h partout dans les rues de Montréal. (Utilisez le mot-clique #3MFeteDesBoites au profit d’Habitat pour l’humanité)

- SPORT

Tournoi de soccer Lions Cup: GOALMTL

Photo courtoisie

La septième édition du tournoi de soccer de GOALMTL prendra d’assaut le Stade Percival-Molson. Encore cette année, vingt restaurateurs et personnalités des médias participeront à ce tournoi, au profit des organismes qui viennent en aide aux jeunes et aux familles. Les Montréalais sont invités à encourager les athlètes amateurs et à profiter des stations de nourriture et de boisson. *Dimanche de 12h jusqu’à 18h, au Stade Percival-Molson

JE RESTE

- ROMAN

Les trois veuves

Photo courtoisie

Début du 20e siècle. Le Domaine de Maleval en France. Un meurtre est commis: le contremaître Chaval a été trouvé sans vie dans un précipice. Qui l’a donc tué? C’est ce que tente de découvrir la détective privée Marie Jardin. Son enquête la conduit dans les secrets les plus sombres de la riche famille Fayan. *En librairie depuis le 15 juin

- ALBUM

No Wanga 2

Photo courtoisie

L’artiste montréalais d’origine haïtienne Fwonte a lancé cet été son nouvel EP No Wanga 2, composé de huit morceaux. Sa musique qui nous fait bouger à tout coup, est une fusion entre le reggae, le hip-hop, les rythmes traditionnelles haïtiens et même l’électro. Coup de foudre garanti! *Disponible sur le site web https://fwonte.bandcamp.com/ - depuis le 2 juin

- TÉLÉ

D’Hier à Montréal

Photo courtoisie

L’animatrice Isabelle Maréchal parcourt les rues de Montréal-Nord, aux côtés de nul autre, que le maire Denis Coderre. Attaché à ce quartier, le politicien y a passé une grande partie de sa vie et y raconte plusieurs anecdotes. De plus, il se dit un grand passionné de sports et souligne de nombreux événements sportifs qui ont marqué Montréal. *Débute dimanche à 21h, sur les ondes de Historia

***Coup de cœur d’Anne-Lovely

EN VILLE : Journée Manger Ensemble

Photo courtoisie

Avant la folie de la journée des déménagements et des festivités de la fête du Canada, le Choix du Président lance aujourd’hui, la Journée Manger Ensemble. Cette initiative vous incite à vous réunir entre amis et famille, afin de lâcher vos écrans de vos portables et d’ordinateurs. Plusieurs magasins Provigo et Maxi participants organisent des barbecues publics qui vous permettent de passer du bon temps autour d’un repas. *Rendez-vous demain à partir de 11h, dans les stationnements des Maxi et Provigo participants. Consultez le www.facebook.com/PCMangerEnsemble.