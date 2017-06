Le vin de la semaine: Garnacha 2015

Alcool : 14 %

Code SAQ : 10902841

Prix : 15,20 $

Sucre : 2,2 g/l

Note : ★★★ 1/2

Il est de retour ! Et c’est toujours une bombe de fruits... Le vin s’ouvre avec force dès qu’on fait craquer la capsule à vis. Des parfums accrocheurs de cerise, de groseille, de réglisse, de violette, de fumée et de poivre. Un concentré en ­saveurs, tout en restant souple et frais, gouleyant avec une trame énergique et des tanins mûrs. Ça se boit tout seul ou, encore mieux, avec des côtes levées sur le BBQ. Rapport qualité/prix exceptionnel. Servir autour de 14-15 degrés. Chapeau !