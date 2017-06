Bien que je sois de celles qui préfèrent manger leur ­hamburger avec un couteau et une fourchette, j’avoue que de temps en temps, un bon sandwich peut être plaisant. Du pain de mie convient bien pour faire de bons carrés sans croûte, avec des garnitures molles comme les œufs ou du jambon en mousse.

On en rit souvent, mais tout le monde a un faible pour ces sandwichs ­dodus et faciles à manger. Les mélanges délicats, mais bien goûteux, dans ­lesquels on associe une tapenade, ou un ketchup aux fruits, à une mousse de jambon, sont parfaits pour tartiner les sandwichs sans croûte.