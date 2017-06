Le trou de l’autoroute 25 deux fois plus cher à réparer

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN | Le trou qui a forcé la fermeture d’une portion de l’autoroute 25 coûtera le double du prix initial à réparer et forcera les automobilistes à prendre des détours jusqu’à la fin juillet.

Le sol argileux de la région de Saint-Roch-de-l’Achigan cause des maux de tête au ministère des Transports (MTQ).

Un immense cratère de 9 mètres de profondeur et de 7 mètres de large s’était formé le 7 avril sur le bord de l’autoroute 25 en direction nord, à la hauteur de la sortie 44.

Les 14 000 utilisateurs quotidiens de cette portion de l’A-25 et les nombreux propriétaires de chalets dans Lanaudière doivent depuis prendre des voies de contournement.

« Ce sol est comme du beurre de peanuts, il est impossible de travailler dedans en cas de pluie et on n’a pas le choix de construire une structure solide pour éviter un nouvel affaissement », affirme Claude Thibault, directeur général de la région au MTQ.

Résultat, la facture des travaux d’abord évalués à 2,8 millions $ augmentera de près de 3 M$.

Retards

La réouverture de la route, initialement prévue à la Saint-Jean-Baptiste, est désormais fixée à la troisième semaine de juillet en direction sud et dans les jours suivants pour la direction nord. Le MTQ précise toutefois que certaines bretelles ne seront rouvertes qu’à l’automne.

Ces retards mettent en colère la préfète de la MRC de Montcalm, Danielle H. Allard.

« Je suis déçue de la façon dont les travaux ont débuté, ça a été très long à organiser, dit-elle en entrevue. Les travailleurs n’étaient pas sur le chantier 20 heures par jour et six jours sur sept comme le Ministère l’avait annoncé. »

Le MTQ se justifie en pointant la lourdeur des travaux nécessaires pour résister aux fortes précipitations liées aux changements climatiques. L’affaissement de la chaussée s’est d’ailleurs produit lors des grosses pluies d’avril.

Travaux lourds

« Il ne s’agit pas simplement de remettre un tuyau et reboucher le trou, comme on a pu l’entendre. C’est un chantier qui prend en général deux à trois ans à réaliser et que nous devons compresser en deux à trois mois », justifie M. Thibault.

Il a fallu assécher la zone, construire des murs de tête de chaque côté et assembler au centre un conduit de 100 mètres de long et de plus de 3 mètres de diamètre. Par la suite, la structure sera remblayée, puis réasphaltée.

La nouvelle construction est conçue pour durer 100 ans, selon le MTQ.

« On espère que ces travaux n’enlèveront pas aux gens le goût de venir dans Lanaudière », glisse Mme Allard.