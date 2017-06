Les filles fashion raffolent de cet imprimé

Rappelant Brigitte Bardot à Saint-Tropez dans les années 60, le vichy est synonyme de soleil et de féminité.

Cette saison, l’imprimé est partout, de nos comptes Instagram préférés aux grands magasins.

On le retrouve en noir et blanc classique ou en version pastel toute douce, en format carrés mini ou TTG. Bref, il y en a pour tous les goûts.

On l’accessoirise avec un sac de paille et de jolies sandales plates pour un beau petit look de fin de semaine. Parfait pour aller bruncher avec des amies ou faire les courses au marché public.

36,68 $ sur Asos

43,90 $ chez Forever 21

19,99 $ chez Zara

75 $ chez La Baie