Lynda, Xavier et les autres

Si Vous avez une amante, c’est décidé, la maitresse n’a plus d’accent circonflexe. Mon ordinateur souligne en rouge pensant que j’ai commis une faute, mais le Mac ne sait pas que l’Académie française a tranché. Aussi, il n’y aura plus d’accent circonflexe sur les mots « coût », entraîner » et « paraître ». « Oignon » s’écrira « ognon » alors que les mots « mille-pattes », « week-end » et « porte-monnaie » ne seront que d’un seul mot, sans trait d’union. À noter, par ailleurs, l’arrivage de nouveaux mots. Si vous mettez en doute les effets du réchauffement de la planète, vous êtes un « climatosceptique ». Vous êtes pour la conduite d’une voiture plus économique et respectueuse de la nature ? Vous avez une « écoconduite ». Dans les noms propres, notre Xavier Dolan a fait son entrée dans le Robert illustré 2018 et ma belle Lynda Lemay à moi est arrivée dans le Petit Larousse.

À RETENIR

Justin est un adepte de « l’égoportrait » dans un seul mot. Vous savez ces souliers de femme à talons aiguille d’au moins 10 centimètres ? Ce sont des « Stilleto ». Une affiche de restaurant près de Washington. « Cherchons gens affamés. » Lu sur un pare-chocs arrière : « Je peux rouler dans la voie de gauche, ma femme est à la maison. » Est bonne.

CHAUDRÉE DE PAS LOURDES

Chicane aristocrate. Le baron s’est fait prendre par la baronne sous la marquise.

Je peux me taire dans toutes les langues.

Budget Trudeau : les 365 premiers selfies seront déductibles.

Impossible, c’est comme chercher le cerveau de Donald Trump dans une botte de foin.

L’enquête sur le Cirque du Soleil se tiendra à huis clown.

Camp d’entraînement des boulangers, Painchaud a été coupé.

Un homme désespéré s’est lancé du haut de la nouvelle tour de Dubaï. On ne sait pas dans quel état il arrivera demain.

L’option indépendantiste est en Lisée pour quelques années.

Ouvrez les églises, on annonce une vague de foi.

Si vous pensez ne jamais commettre d’erreur, vous faites une faute.

Entendu sur une terrasse du centre-ville : « Y est parti avec une Escort pis c’était pas une Ford. »

Si vous avez des écouteurs sans fil, vous êtes branchés.

Pour les Américains, un triangle amoureux, c’est une pointe de pizza.