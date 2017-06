Pensez à la relève

Saviez-vous que la pêche est l’activité consommatrice #1 au Canada et qu’il y a plus de manieurs de canne que de hockeyeurs et de golfeurs combinés?

Il y a près d’un million de pêcheurs dans la Belle Province si l’on extrapole que papa, maman et les enfants peuvent taquiner les poissons avec un seul et unique permis.

Tout le monde connaît ce loisir de plein air et selon un récent sondage mené par la Fondation canadienne de la pêche sportive, de nombreuses personnes ont démontré un intérêt marqué à vouloir découvrir ou redécouvrir cette belle activité de prélèvement qui peut se pratiquer seul, en famille ou entre amis.

À une époque pas si lointaine que ça, on prenait beaucoup plus de temps pour se détendre, décrocher du train-train quotidien et profiter pleinement des beautés que mère Nature met si gentiment à notre disposition.

La pêche a toujours été l’occasion par excellence pour socialiser, pour solidifier des liens, pour passer des moments de qualité avec des êtres chers, pour s’amuser, pour relever des défis, etc.

Problématiques

Malheureusement, depuis la fin des années 90, avec le rythme de vie moderne au travail, on semble devoir en faire beaucoup plus pour gagner notre croûte. Les gens ont donc, dans bien des cas, moins de temps à consacrer à leurs loisirs.

Il faut également prendre en considération la nouvelle réalité des familles séparées où la mère ou le père ne connaissent pas la pêche et qu’ils pensent que ce passe-temps est compliqué et dispendieux.

De plus, il y a les satanés jeux vidéo qui emprisonnent certains jeunes dans des mondes virtuels. Ils sont tellement captivés par leur console, qu’ils oublient qu’il est possible de vivre une foule d’aventures douces tout aussi amusantes et surtout beaucoup plus intéressantes.

Belle occasion

Du 1er au 9 juillet, dans le cadre de la semaine nationale de la pêche, les amateurs de tous acabits sont invités à se donner comme mission de faire découvrir ce beau loisir de plein air aux jeunes de tous âges.

Vous êtes conviés à devenir un mentor, un grand frère, une référence, une source d’inspiration et ainsi offrir des souvenirs intarissables.

Bien outillé

Si vous n’êtes pas certains comment vous devez vous y prendre pour que l’expérience soit plaisante et amusante, je vous conseille fortement de télécharger gratuitement le document qui s’intitule Attraper le goût de la pêche via le site Internet www.catchfishing.com/francais ou de commander la brochure.

Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur l’initiation de cette activité, sur l’ensemble des équipements, sur le prélèvement, les techniques, les sites productifs, sur la préparation et la cuisson de vos captures et plus.

Bien équipé

Lors d’une récente visite au Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, le gérant, Richard Sicard, me faisait remarquer que les manufacturiers ont développé, au fil des temps, des gammes de produits qui répondent vraiment aux besoins des adeptes de tous les âges. Un enfant peut tenter sa chance avec la canne de son paternel, mais il ne sera pas nécessairement à l’aise avec cette dernière. On retrouve aujourd’hui, dans les présentoirs, des ensembles forts abordables et spécifiquement développés pour des strates d’âges précises, comme le BB-8 Star Wars avec un bout de perche totalement à l’épreuve des entremêlements pour les 2 à 5 ans, le Kylo Ren pour les 6 à 9 ans, le Splash pour les 10 ans et plus, le 202 pour les 14 ans et plus, le Zebco 33 qui s’est vendu à plus de 50 millions d’exemplaires, l’Omega Pro et le Bullet pour les plus vieux ainsi que tous les assortiments de lancers lourds, légers, à la traîne et à la mouche.

Emboîter le pas

La Fédération des Pourvoiries du Québec et la Sépaq ont même développé un programme qui se nomme Prêt à pêcher qui facilite l’initiation à la capture des poissons. Pour en apprendre davantage, visitez le www.sepaq.com ou le www.pret-a-pecher.com