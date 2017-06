Plaintes pour agressions et décès de piétons en hausse

Les cas d’agressions sexuelles et les décès de piétons ont connu une hausse à Montréal en 2016, alors qu'une baisse généralisée des crimes et des infractions a été enregistrée

Près de 200 plaintes de plus ont été rapportées à la police de Montréal en 2016, par rapport à l’année précédente, ce qui représente une hausse de 14,5%.

Au total, 1487 plaintes pour agressions sexuelles ont été déposées au SPVM.



«Il y a eu plusieurs personnalités qui ont dénoncé des cas d’agressions sexuelles, ce qui a entrainé une vague de dénonciation dans la population, a indiqué Didier Deramont, directeur des opérations au SPVM lors du dévoilement de leur bilan annuel mercredi. Certains cas d’agression qu’on reçoit remontent à plusieurs années.»



Une campagne de sensibilisation pour dénoncer les cas d’agressions dans les transports en commun a également porté ses fruits, puisque 44 cas d’attouchements dans les transports en commun ont été dénoncés en 2016, contre 31 en 2015.

Pour les actes indécents, 38 cas ont été dénoncés, soit un de plus que l’année précédente.



Pour ce qui est des autres crimes contre la personne, le nombre d’homicides a enregistré une baisse de 20% et les tentatives de meurtre de 10%.



Décès de piétons



Alors que le nombre d’accidents mortels de cyclistes est en baisse, les efforts pour limiter les décès de piétons ne semblent pas encore suffisants puisque les décès ont augmenté de 36% en 2016.



Au total, 15 piétons ont perdu la vie dans une collision sur la route, contre 11 en 2015.



Les piétons âgés entre 62 et 85 ans sont surreprésentés chez les victimes, précise le directeur du SPVM, Philippe Pichet.



«Il va falloir continuer de cibler cette catégorie d’âge dans nos campagnes de prévention», ajoute-t-il.



Il précise que bien qu’on ait souvent pointé les camions lourds comme causes des accidents, les piétons qui choisissent de traverser sur des feux rouges posent aussi problème.



«Quand on s’installe au coin d’une rue pour donner des contraventions, ce n’est pas toujours évident, c’est moins habituel», précise M.Pichet, laissant entendre que les piétons et cyclistes sont parfois réticents.



Crime organisé



En déposant son rapport mercredi, le SPVM a dit être vigilant face à une réorganisation imminente du crime organisé.

Les accusations criminelles contre plusieurs membres en règle sont tombées récemment en raison de l’arrêt Jordan.

«Ils vont peut-être jouer du coude pour reprendre du terrain», a avancé Didier Deramont.