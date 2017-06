Pour apprivoiser Dieu

Louise, je constate qu’il y a des choses que tu ne comprends pas. La science est là pour expliquer le « comment » des choses, et Dieu est là pour expliquer le « pourquoi » des choses. La science n’invente rien. Elle ne fait qu’expliquer comment les choses fonctionnent. Autrement dit, elle peut expliquer que le poisson ne peut pas vivre hors de l’eau mais ne peut pas expliquer comment ce même poisson est parvenu dans le monde dans lequel il vit. Pareil pour l’être humain.

La mort est la fin de l’exercice terrestre. La fin d’une étape et le début d’une autre. Si tu penses que tout s’arrête avec la mort, tu n’as rien compris du sens de la vie. Tu as décidé de ton plein gré de rejeter qu’il y a quelqu’un de très puissant en arrière de tout ce formidable système qu’est la vie, dont la tienne. Je crois que tu mélanges Dieu avec l’Église. Sache que Dieu n’a pas besoin d’intermédiaire pour être ce qu’il est. Si tu le rejettes, il te rejette. Tu profites de ses bienfaits chaque jour sans t’en rendre compte. Même dans l’air que tu respires. Ton comportement de rejet ne fait-il pas preuve de ton ingratitude à son endroit?

Je ne rejette pas Dieu. Je ne crois pas en son existence, c’est bien différent. Je préfère me fier à la science qui se base sur des données précises pour expliquer les mystères de l’existence, que de me fier aux trois versions d’une légende proposée par les trois religions monothéistes. Je n’ai pas la foi et je n’ai besoin de personne pour me dire que j’ai tort, pas plus que je ne me sens le droit de vous dire à vous que vous errez dans la croyance que vous avez en la vie éternelle.