Un dangereux violeur envoyé en évaluation psychiatrique

Vers 21 h, il a tenté de s’attaquer à une adolescente d’à peine 15 ans qui marchait seule dans la rue. Dulude l’a tabassée, mais elle a réussi à prendre la fuite. Quelques heures plus tard, le violeur a trouvé une autre victime et cette fois il a tenté de l’immobiliser avec une corde. Mais encore là, la femme a réussi à se défaire et à appeler à l’aide, et Dulude est parti.