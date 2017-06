BENOÎT, Rose



Le 27 juin 2017, à l’âge de 80 ans est décédée Mme Rose Benoît, au CHSLD de Verdun.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Terry), Denise, Luc, ses petits-enfants, Michael (Audrey), Alex et son arrière-petit-fils Xavier.Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Jeanne, Irène, Léo (Thérèse), Blanche et Alicia.Elle manquera à ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 2 juillet 2017 de 13h à 17h, suivi d’une célébration au Complexe Urgel Bourgie Feron Athos au 1275 rue Dollard, LaSalle, Qc H8N 1J1.