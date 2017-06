7 essentiels à mettre dans votre panier pour un pique-nique réussi cet été

Quand le beau temps se montre le bout du nez et que les terrasses sont pleines, une option intéressante (et moins coûteuse) reste de faire un pique-nique.

Pas obligé d’être compliqué; ce qui est souvent simple est le plus agréable!

Voici donc 7 choses à mettre absolument dans votre panier pour un pique-nique simple et réussi :

1. Un pain frais, des croissants et une pizza de chez Farine

Vous trouverez pas mal de choses dans cette boulangerie typiquement italienne. Tout y est fait avec attention et c’est ce qui distingue leur goût des autres commerces. Farine est définitivement un arrêt obligé pour vos pique-niques!

102 rue Saint-Viateur Est

2. Une nappe de Huit Juin Maison

Leurs designs colorés et minimalistes feront d’une simple table à pique-nique une œuvre d’art. C’est l’occasion d’encourager une entreprise locale tout en beauté.

3. Le rosé Bodega Villa d’Orta

Le nouveau vin rosé de Sabrina Sabotage et son père est festif et pas trop sucré. Il se prend bien en toute occasion et accompagné d’une viande ou d’un poisson. N’oubliez pas votre tire-bouchon!

4. De délicieuses fraises

Tout simplement parce qu’elles s’accompagnent avec votre rosé et vos viennoiseries en ajoutant une touche de fraicheur à votre pique-nique. Vous en trouverez d'excellentes dans les marchés locaux ou simplement en épicerie!

5. Un fromage de Bleu et Persillé

En plus d’offrir des plateaux avec leurs meilleures sélections, ils offrent aussi des fromages individuels. On recommande le Brie Paysan qui est un pur délice!

1475 Avenue Mont-Royal Est

6. Des charcuteries de la Boucherie Lawrence

Les produits chez Lawrence viennent de producteurs indépendants et leur viande est locale. Vous y trouverez une vaste sélection de charcuteries pour accompagner votre fromage et votre pain!

5237 Boulevard Saint-Laurent

7. Un bon livre

S’arrêter un moment et poser votre regard sur autre chose qu’un écran vous fera le plus grand bien. Prenez votre bouquin préféré et détendez-vous!

Vous êtes fins prêts pour un pique-nique réussi!