GAGNON, Fernand



À Longueuil, le 23 juin 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Fernand Gagnon, époux de madame Francine Beauchamp.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Katie), Diane (Jean-Luc), sa petite-fille Janelle, ses soeurs et frère: Yvette, Gisèle (André), feu Thérèse, feu Claire, feu Marcel ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera connaissances, parents et amis le vendredi 30 juin de 18h à 22h ainsi que le samedi 1er juillet de 9h à 11h au:Les funérailles auront lieu le samedi 1er juillet à 12h en l'église Notre-Dame-des-Victoires (2700 rue Lacordaire, Montréal, H1N 1R5).L'inhumation se fera le mardi 4 juillet à 12h au cimetière Le repos Saint-François d'Assise (6893 rue Sherbrooke E., Montréal, H1N 1C7).