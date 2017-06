GAGNON, Fernand



À St-Hyacinthe, le 22 juin 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé Monsieur Fernand Gagnon, époux de feu Madame Monique Brunet.Le défunt laisse dans le deuil son fils François (Caroline Simoneau), sa fille Isabelle, son petits-fils Alexandre, ses soeurs Marie-Mai, Claudette, Mona et Rachel ainsi que son frère Jean-Guy, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs parents et amis. Il est allé rejoindre, Lina, Pauldine, Normand, Bertin et sa tendre épouse.La famille recevra vos condoléances à la:5325, BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHEle 2 juillet 2017 de 9h à 12h. Une cérémonie hommage sera célébrée par M. Michel Duval en la chapelle de la résidence funéraire à 12h.La famille désire remercier le personnel et les bénévoles du centre André Perreault et de la résidence Bourg-Joli de St-Hyacinthe, pour leur soutien et les soins exceptionnels prodigués.En mémoire de monsieur et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société Alzheimer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada.Le personnel de la Résidence funéraire Maska, offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.