7 «Instababes» méconnaissables avant leurs chirurgies esthétiques

Certaines jeunes femmes sont prêtes à tout pour devenir Instacélèbre et récolter des milliers de mentions «j’aime», même à modifier leur apparence physique par la chirurgie.

Voici donc 7 «Instababes» célèbres sur le réseau de partage d’images avant d’être passées sous le bistouri.

1. Abigail Ratchford

Instagram

@abigailratchford

Abonnés : 7 800 000

Capture d'écran / Instagram

Celle qui adore se faire appeler la «reine des courbes» sur les réseaux sociaux, n’a pas toujours eu une silhouette pulpeuse. La beauté américaine doit son physique notamment à une ou plusieurs augmentations mammaires. Elle est aussi soupçonnée d’avoir des injections aux lèvres.

Instagram

2. Demi Rose

Instagram

@demirosemawby

Abonnés : 4 600 000

Capture d'écran / Instagram

Le jeune mannequin désormais suivi par des millions de personnes depuis qu’elle a été aperçue en compagnie de Tyga, l’ex de Kylie Jenner l’an dernier, n’a pas toujours possédé une silhouette tout en courbe. Le mannequin britannique aurait subi une augmentation mammaire et une rhinoplastie.

Instagram

3. Mahlagha Jaberi

Instagram

@mahlaghajaberi

Abonnés : 2 200 000

Capture d'écran / Instagram

La beauté, qui a signé avec Olive Models, doit une bonne partie de son succès à sa célèbre moue. Mais la jeune femme n’a pas toujours eu les lèvres aussi pulpeuses comme en témoigne cette photo prise en 2010. Elle est aussi soupçonnée de s’être fait refaire la mâchoire et affiner le nez.

Capture d'écran / Instagram

4. Natalie Gauvreau

Instagram

@sngnataliegauvreau

Abonnés : 177 000

Capture d'écran / Instagram

La Torontoise, suivie par des milliers de personnes sur Instagram pour ses photos sexy, doit son physique à un chirurgien talentueux. En plus d’avoir subi une rhinoplastie et une augmentation mammaire, la jeune femme a opté pour le blond, couleur qui combiné à ses chirurgies la rend complètement différente. Elle a aussi définitivement des injections aux lèvres.

Instagram

5. Mariyan Pashaeva

Instagram

@ marii212121

Abonnés : 608 000

Capture d'écran / Instagram

Avant de devenir l’une des bombes blondes les plus populaires sur Instagram, Mariyan était brunette. Elle est soupçonnée de s’être fait refaire le nez, les joues et la mâchoire. Elle a aussi définitivement des injections aux lèvres.

Capture d'écran / Instagram

6. Miracle Watts

Instagram

@ miraclewatts00

Abonnés : 1 900 000

Capture d'écran / Instagram

Avant de devenir une véritable sensation sur Instagram, la Texane avait un visage complètement différent. En plus d’une rhinoplastie, Miracle Watts a subi une augmentation mammaire.

Instagram

7. Anyuta Rai

Instagram

@anyuta_rai

Abonnés : 2 400 000

Capture d'écran / Instagram

Probablement l’une des Instababe qui ont le plus changé au fil des années. Bien qu’il soit difficile d’identifier toutes ses procédures, on peut affirmer qu’elle s’est fait refaire le nez et qu’elle a des injections aux lèvres. Elle a aussi des implants mammaires.