CAPOZZI, Johnny



Le 26 juin 2017, à l’âge de 71 ans, est décédé M. Johnny Capozzi, fils d’Albert Capozzi et de Marie-Paule Larose.Il laisse dans le deuil son fils Marco (Krystel Le Hesran), sa conjointe bien-aimée Diane Lavoie et ses enfants Stéphane (Annick Duclos et Nathalie (Benoit Du Paul); ses petits-enfants Raphael, Lily-Ann et Kamelia; ses frères Tony (Linda Minicucci), Danny, Frank (Carole Girard); ses soeurs Grace, Nina, Thérèse, Sylvie et Linda (Manon Martel) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel infirmier des soins intermédiaires de l’hôpital Charles-Lemoyne.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie/Feron du 1275 avenue Dollard à LaSalle,le lundi 3 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h30. Une liturgie de la Parole se tiendra dans la chapelle du Complexe à 20h30.