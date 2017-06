PERREAULT LABELLE, Denise



De Brébeuf, le 18 juin 2017 à l'hôpital de Ste-Agathe, est décédée madame Denise Labelle, 88 ans, épouse de feu Richard Perreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jules (Ginette), Angèle, Hélène (André), Réal (Manon), Raymond (Louise), Micheline, Noël (Manon), Claudine (Mario), ses dix-huit petits-enfants, ses vingt-et-un arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée dimanche le 2 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h suivi du lundi 3 juillet dès 9h30 au:ST-JOVITELes funérailles auront lieu le lundi 3 juillet à 11h à l'église de Brébeuf suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Parkinson.