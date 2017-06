NANTEL, Marcel



À Saint-Sauveur, le 27 juin 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Marcel Nantel, conjoint de Madame Marie Girouard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants France (Ronald), Brigitte et Martin (Lysianne), les enfants de sa conjointe Pascale (Stéphane) et Isabelle (Guillaume), ses petits-enfants Jennifer, David, Jacynthe, Valérie, François, Myriam, Nicolin, Floriane, Rafaëlle, Jackson, et Estelle.Il sera aussi regretté par sa soeur Denise (André), son frère Jean (Jacinthe), neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François-d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal, le dimanche 2 juillet 2017 de 10h à 14h.Une messe sera célébrée en son honneur à 14h en la chapelle du complexe.