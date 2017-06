BOUCHER, CORINNE p.f.s.f.



Soeur Corinne Boucher, p.f.s.f.Congrégation desPetites Filles de Saint-FrançoisAu Pavillon St-Joseph, le 27 juin 2017, est décédée Soeur Corinne Boucher, p.f.s.f., à l’âge de 89 ans et 3 mois dont 60 ans de profession religieuse. Elle était la fille de feu Frédéric Boucher et feu Joséphine Goguen.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère Armand, sa soeur Bertha (Chester Smith), sa belle-soeur Marcelle Drolet (feu Clarence Boucher), ses neveux et nièces, cousins, cousines et amies.Exposée le 1er juillet 2017 à 8h30Célébration de la Parole à 9h30Funérailles à 10h30 au900, Côte-VertuVille Saint-Laurent QuébecL’inhumation aura lieu au Repos Saint-François d’Assise le lundi 3 juillet 2017 à 14h.Parents et amis sont priés d’y assister sans autre invitation.Prière de ne pas envoyer de fleurs.