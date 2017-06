PINARD, Françoise, fdls

(Sr Hélène de Marie-Immaculée)



À Montréal, le 26 juin 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Françoise Pinard, Fille de la Sagesse.Née à Ste-Monique de Nicolet, elle était la fille de Édéenne Camirand et de Antonius Pinard. Infirmière de profession, elle a été, entre autres, professeure à l'école d'infirmières à l'hôpital Ste-Justine de Montréal et auprès des futures infirmières auxiliaires de l'hôpital St-Saveur de Val d'Or.Outre ses consoeurs, Fille de la Sagesse, elle laisse dans le deuil deux de ses frères Yvon et Raymond, deux belles-soeurs Aline Goudron-Pinard (feu André Pinard), Thérèse Désilets (feu Claude Pinard) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Elle rejoint tous ceux et celles qui l'ont prédécée.Elle sera exposée le vendredi 30 juin 2017, à compter de 14h30, à la:DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRY, MONTRÉALUn rassemblement de prières aura lieu le soir même à 19h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 1er juillet 2017 à 10h, en la chapelle. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse La Présentation-de-la-Sainte-Vierge, avenue de l'Église, Dorval, Qc.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL